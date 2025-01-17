За неделю в Сочи зарегистрировали 145 ДТП

В период с 10 по 16 января 2025 года в Сочи произошло 145 ДТП. В авариях 10 человек получили травмы, сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края

Анализ дорожно-транспортной ситуации в Сочи за отчетный период выявил ряд основных нарушений ПДД, ставших причиной аварий. Наиболее частыми нарушениями оказались несоблюдение очередности проезда, зафиксированное в 25 случаях, а также несоблюдение бокового интервала и неправильный выбор дистанции, каждое из которых стало причиной 21 ДТП. Кроме того, 13 аварий случилось из-за нарушения условий, разрешающих движение задним ходом.

Четверг оказался самым аварийным днем с 27 зарегистрированными происшествиями, в то время как воскресенье стало наименее опасным. В последний день недели на курорте случилось 17 ДТП.

«Ъ-Сочи» писал, что вечером 15 января в Сочи на улице Транспортной произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Мария Удовик