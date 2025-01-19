Суд отправил в СИЗО уральского «авторитета» Овчину по делу об убийстве знахаря

Березовский городской суд Свердловской области отправил в СИЗО до 7 марта криминального авторитета Андрея Овчинникова (Овчина, Банзай) обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, ночью 5 января во время распития алкоголя Овчина нанес несколько ножевых ранений своему знакомому Алексею Суродееву, известному как Колдун или Сенсей. От полученных ранений тот скончался в больнице спустя несколько дней.

Вину Овчина не признает. Во время избрания меры пресечения он назвал дело сфабрикованным и заявил, что с Колдуном у него были отношения «как у пациента с врачом»: он обращался к Колдуну за медицинской помощью. По его словам, тот лечил его «экстрасенсорными способностями».

По данным «Ъ-Урал», ранее Колдун был одним из помощников криминального авторитета Андрея Трофимова (Трофа), однако давно отошел от дел и занялся целительством.

Сейчас Овчина является подсудимым по уголовному делу о похищении человека в 2017 году. Однако процесс по делу приостановлен в связи с болезнью.

Мария Шараева, Екатеринбург