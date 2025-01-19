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Средняя стоимость аренды «однушки» в Екатеринбурге снизилась до 34,6 тыс. рублей

В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в январе снизилась до 34,6 тыс. руб., пишет «Ъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики». По сравнению с декабрем 2024 года (35,7 тыс. руб.) цена снизилась на 3,1%, но за год выросла на 27%. Так, в январе 2024 года за аренду «однушки» в среднем приходилось платить 27,3 тыс. руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Екатеринбурге в январе этого года составляет 45,9 тыс. руб. В декабре 2024 года стоимость составляла 49,8 тыс. руб., падение за месяц составило – 7,8%. За год рост составил 12% – в январе 2024 года средняя арендная ставка составляла 40,9 тыс. руб.

Как пишет «Ъ», на рынке долгосрочной аренды квартир в РФ продолжается сезонное снижение цен. За счет ограниченного спроса в период январских каникул за последний месяц средние показатели по стране опустились примерно на 1%. Тренд поддерживается ростом предложения, которое происходит в том числе за счет выхода в сегмент аренды инвестиционных лотов в недавно сданных домах.

Подробнее – в материале «Квартиры отдохнули на праздниках».

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