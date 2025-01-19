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Коммерсантъ FM
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Умар Нурмагомедов сломал руку во время боя за звание чемпиона UFC

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде поединка UFC против грузина Мераба Двалишвили, сообщил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз. Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе Нурмагомедов проиграл, но не согласился с результатами поединка.

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Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов

Фото: Gary A. Vasquez / Imagn Images / Reuters

Мераб Двалишвили (в красных перчатках) и Умар Нурмагомедов (в синих перчатках) во время боя

Мераб Двалишвили (в красных перчатках) и Умар Нурмагомедов (в синих перчатках) во время боя

Фото: Reuters

Рефери присуждает победу Мерабу Двалишвили

Рефери присуждает победу Мерабу Двалишвили

Фото: Reuters

Мераб Двалишвили после окончания боя

Мераб Двалишвили после окончания боя

Фото: Reuters

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Умар Нурмагомедов

Фото: Gary A. Vasquez / Imagn Images / Reuters

Мераб Двалишвили (в красных перчатках) и Умар Нурмагомедов (в синих перчатках) во время боя

Фото: Reuters

Рефери присуждает победу Мерабу Двалишвили

Фото: Reuters

Мераб Двалишвили после окончания боя

Фото: Reuters

Поединок турнира UFC 311 проходил в Лос-Анджелесе и продлился все пять раундов. Судьи безоговорочно отдали победу Двалишвили. В профессиональной карьере Нурмагомедова это первое поражение. «Не уверен, что я проиграл этот бой. Мне нужно его пересмотреть»,— сказал спортсмен на ринге.

Позже менеджер бойца Али Абдель-Азиз продемонстрировал фотографию Умара Нурмагомедова со сломанной рукой. «Умар сломал руку в первом раунде. Это не оправдание»,— написал он в соцсети Х.

Сегодня также прошел бой российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева и бразильца Ренато Мойкано. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в четвертый раз.

Подробнее о турнире — в материале «Ъ» «Исламу Махачеву поменяли соперника».

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