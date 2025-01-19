Павлюченкова четвертый раз в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла хорватскую спортсменку Донну Векич в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Матч продлился 1 час 45 минут и завершился со счетом 7:6 (7:0), 6:0 в пользу россиянки. Турнир проходит в Мельбурне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Павлюченкова

Фото: Manish Swarup / AP Анастасия Павлюченкова

Фото: Manish Swarup / AP

33-летняя Павлюченкова занимает 32-е место в мировом рейтинге теннисисток. Победа в четвертом круге Australian Open стала для нее четвертой в карьере. Лучший результат россиянки на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) в 2024 году.

За выход в полуфинал Павлюченкова поборется с первой ракеткой мира и победительницей двух последних розыгрышей турнира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Ранее Соболенко одержала победу над россиянкой Миррой Андреевой. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2. Андреева покинула чемпионат.