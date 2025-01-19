Плюсовая температура и мокрый снег ожидают петербуржцев 19 января

Петербург окажется на пути малоактивного теплого атмосферного фронта 19 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам синоптика, в такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями и не по-зимнему теплая погода. Воздух прогреется до 1–3 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер будет дуть с запада со скоростью до 10 м/с. Во второй половине дня он станет порывистым. Атмосферное давление упадет, барометры покажут 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 18 января в городе до трех часов дня действовал «желтый уровень» опасности в связи с сильным ветром, порывы которого достигали 17 м/с.

Андрей Маркелов