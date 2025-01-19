Петербуржец погиб при пожаре в доме на 5-й Советской улице

Рано утром 19 января в доме 16 по 5-й Советской улице загорелась кровля на площади 70 кв.м., сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. В 7:26 пожару присвоили дополнительный номер сложности — 1-БИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент тушения пожара в доме на 5-й Советской улице.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу Момент тушения пожара в доме на 5-й Советской улице.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу

Из опасной зоны эвакуировали 15 человек, на месте происшествия обнаружили тело погибшего мужчины. Возгорание удалось локализовать только в 09:45 усилиями 32 спасателей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что вечером 16 января сотрудники МЧС тушили пожар в трехкомнатной квартире на Маршала Говорова. Горела обстановка на площади 20 кв.м. Спасатели эвакуировали из дома двенадцать человек.

Андрей Маркелов