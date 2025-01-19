Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербуржец погиб при пожаре в доме на 5-й Советской улице

Рано утром 19 января в доме 16 по 5-й Советской улице загорелась кровля на площади 70 кв.м., сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. В 7:26 пожару присвоили дополнительный номер сложности — 1-БИС.

Момент тушения пожара в доме на 5-й Советской улице.

Момент тушения пожара в доме на 5-й Советской улице.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу

Момент тушения пожара в доме на 5-й Советской улице.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу

Из опасной зоны эвакуировали 15 человек, на месте происшествия обнаружили тело погибшего мужчины. Возгорание удалось локализовать только в 09:45 усилиями 32 спасателей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что вечером 16 января сотрудники МЧС тушили пожар в трехкомнатной квартире на Маршала Говорова. Горела обстановка на площади 20 кв.м. Спасатели эвакуировали из дома двенадцать человек.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...