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Двенадцать человек эвакуировали из горящего дома на Маршала Говорова

В шестом часу вечера 16 января в доме 10 по улице Маршала Говорова загорелась трехкомнатная квартира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из опасной зоны 12 человек.

Огонь объял 20 кв. м. обстановки. Справиться с пламенем удалось чуть менее чем за час усилиями четырех пожарно-спасательных расчетов. В результате происшествия пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что после квартирного пожара в доме 13-1 по Петергофскому шоссе был госпитализирован мужчина. Из здания спасатели вывели на улицу семь человек.

Андрей Маркелов

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