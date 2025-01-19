В Казани из-за погодных условий сократили работу катка в парке «Черное озеро»

В Казани решили сократить время работы катка в парке «Черное озеро» из-за погодных условий. Сегодня он будет работать с 10:00 до 14:30. Об этом рассказали в Дирекции парков и скверов Казани.

Пункт проката будет работать до 13:15. 18 января каток обслуживал посетителей до 23:00, а пункт проката закрыли с 13:30 до 16:00 на технический перерыв.

Сегодня в Татарстане температура воздуха днем составит 4...+1 °C, ожидается небольшой снег и мокрый снег.

Диана Соловьёва