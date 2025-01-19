В Татарстане сегодня днем до -4 °C, местами сильная гололедица

В Татарстане 19 января прогнозируют облачную погоду. Дневная температура составит +1...-4 °C. Об этом рассказали в прогнозе Гидрометцентра Татарстана.

Минимальная температура воздуха составила ночью -1...-6 °C. На территории республики ожидается небольшой снег и мокрый снег. В отдельных районах Татарстана прогнозируют гололед, а ночью и утром будет туман. Ветер ожидается южный с переходом на западный 6–11 м/с. На дорогах прогнозируют гололедицу, местами сильную.

В пресс-службе «Автодора» также предупредили о небольших осадках в виде мокрого снега с дождем утром на автотрассе М-12 от Москвы до Казани.

Диана Соловьёва