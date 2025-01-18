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Коммерсантъ FM
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Ynet: 19-летний палестинец напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве

В Тель-Авиве мужчина напал на прохожих и нанес им ножевые ранения. Как сообщает Ynet со ссылкой на полицию, произошедшее расследуется как возможный теракт. По данным новостного портала, подозреваемым является Салах Яхья, 19-летний палестинец, который незаконно прибыл в Израиль.

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Фото: Oded Balilty / AP

Фото: Boaz Aharonovitch / Reuters

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters / Itai Ron

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Фото: Oded Balilty / AP

Фото: Boaz Aharonovitch / Reuters

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters / Itai Ron

Нападавший был убит. Ynet пишет, что его застрелил прохожий из своего оружия. Сообщается, Яхья ранил одного человека — 28-летнего израильтянина. Он получил ножевые ранения верхней части тела. Его госпитализировали. «Подозреваемый наблюдал за ситуацией, выжидая подходящего момента, а затем нанес ножевое ранение по меньшей мере одному человеку»,— сообщил руководитель полицейского округа Хаим Саргарофф. К месту происшествия направлены крупные силы полиции, включая вертолет, сообщает Ynet.

Ранее, в октябре 2024 года, на автовокзале в Беэр-Шева на юге Израиля произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и десять получили ранения. Нападавший был жителем бедуинского арабского поселения, сообщал The Times of Israel.

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