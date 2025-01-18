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Минниханов назвал знаковым событием присвоение Зеленодольску звания “Город трудовой доблести”

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства назвал знаковым событием присвоение Зеленодольску звания «Город трудовой доблести».

«Трудовой подвиг Зеленодольска высоко отмечен. Это знаковое событие, особенно в Год защитника Отечества», — сказал глава республики.

Также Рустам Минниханов призвал помнить вклад Зеленодольска в общую победу страны.

15 января президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи городам России, среди которых был и Зеленодольск.

В минувший четверг, 16 января, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев сообщил , что жители города сами смогут выбрать место установки стелы в честь нового статуса города.

Артём Дергунов

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