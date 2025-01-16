Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зеленодольцы выберут место установки стелы в честь статуса «Город трудовой доблести»

Место установки памятного знака в Зеленодольске, который накануне получил звание «Город трудовой доблести», будут выбирать на публичных слушаниях с участием горожан. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в мэрии города.

«Нам важно мнение зеленодольцев, каждое из них будет учтено. Отмечу, что в Зеленодольске живут очень патриотичные люди, которые с особым трепетом относятся к истории города и района. Получение статуса «Город трудовой доблести» — это наша общая победа, а потому и решения будем принимать вместе, — подчеркнул мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

В Казани памятную стелу «Город трудовой доблести» открыли в 2023 г. в сквере у железнодорожного вокзала Казань-2. Место установки выбрали по итогам голосования горожан.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...