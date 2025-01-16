Зеленодольцы выберут место установки стелы в честь статуса «Город трудовой доблести»

Место установки памятного знака в Зеленодольске, который накануне получил звание «Город трудовой доблести», будут выбирать на публичных слушаниях с участием горожан. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в мэрии города.

«Нам важно мнение зеленодольцев, каждое из них будет учтено. Отмечу, что в Зеленодольске живут очень патриотичные люди, которые с особым трепетом относятся к истории города и района. Получение статуса «Город трудовой доблести» — это наша общая победа, а потому и решения будем принимать вместе, — подчеркнул мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

В Казани памятную стелу «Город трудовой доблести» открыли в 2023 г. в сквере у железнодорожного вокзала Казань-2. Место установки выбрали по итогам голосования горожан.

Дарья Сайфиева