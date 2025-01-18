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обновлено 16:20

На набережной Обводного канала машина слетела в воду: полиция проводит проверку

Автомобиль слетел в воду на набережной Обводного канала днем 18 января. Девушку, которая в момент ДТП находилась в машине, достали из воды, ее состояние уточняется. Спасатели продолжают искать под водой людей.

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

UPD: По данным полиции, перед тем, как Mercedes упал в воду, он столкнулся со «Шкодой» на перекрестке Обводного и Рыбинской. По факту случившегося проводится проверка. К месту происшествия прибыли дополнительные пожарные машины и автокран.

«Сведения о погибших и пострадавших устанавливаются»,— сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рано утром 18 января на набережной реки Фонтанки произошло похожее ДТП — Range Rover на полной скорости слетел в реку. Три человека, находившиеся в салоне авто, были доставлены в Мариинскую больницу с обморожением.

Дарья Астанина

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