Проезд из Донского микрорайона Новочеркасска подешевел по указу Юрия Слюсаря

Цену за проезд по маршрутам № 325 и № 340 в Новочеркасске снизят с 50 до 40 руб. по требованию врио губернатора Юрия Слюсаря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость проезда в Новочеркасске повысили 5 января: в то время, как для всех городских маршрутов общественного транспорта она составила 40 руб., водители автобусов, соединяющих центр города и поселок Донской, брали с пассажиров на 10 руб. больше. Перевозчик, ТК «Новочеркасск», объяснил повышение тарифа большим расстоянием между конечными остановками. Главу региона такое решение возмутило, и он поручил новому министру транспорта Алене Беликовой принять меры.

Цена за проезд на автобусах № 325 и № 340 снизится до 40 руб. уже 15 января. Глава администрации города Юрий Лысенко поблагодарил Юрия Слюсаря за внимание к проблеме.

Дмитрий Ковалевский