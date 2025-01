«Мишель говорит, я стал милее и сексуальнее»

Атмосфера в Белом доме в последние дни президентства Байдена напоминает... морг. Телеканал NBC со ссылкой на источники описывает гнетущую обстановку в Овальном кабинете. 20 января его займет Дональд Трамп. По данным журналистов, уже месяц именно он фактически управляет США. Тем временем Байден якобы обижен на однопартийцев: он считает, что достиг многих побед, которые сторонники не оценили. Для соблюдения формальностей демократ дал одно интервью и устроил небольшую вечеринку для сотрудников Белого дома. В опубликованном администрацией ролике президент говорит грузчику, что будет скучать, принимает подарок от личного фотографа и просит кондитера сделать ему шоколадный молочный коктейль на прощание.

“Ъ FM” изучил архивы телеканалов и узнал, что американские президенты говорят о жизни после Белого дома:

Джимми Картер: «Моя команда скинулась и сделала мне прощальный подарок, когда я недобровольно уволился из Белого дома. Подарком была полностью укомплектованная мастерская. Я встаю в 5:00 и иду в кабинет, отвечаю на срочные e-mail, читаю The New York Times, The Washington Post, The Jerusalem Post. Потом пишу то, что должен написать: книгу, колонку, статью. Когда мне надоедает, иду в мастерскую и делаю мебель или рисую картины. Вот, например, кофейный столик из орехового дерева. Я хотел все сделать инструментами, которые были у людей еще 300 лет назад, поэтому ушло три недели, но мне он очень нравится».

Билл Клинтон: «Больше никто не включает музыку, когда ты заходишь в комнату. Первые три недели после работы в Белом доме я был в ступоре: захожу в комнату, а где музыка? Но за все время я ни разу не скучал и не хотел вернуться. Я смотрел дебаты Джорджа Буша-младшего и Альберта Гора, и никто не спрашивал их тогда, что они будут делать, если террористы взорвут башни Всемирного торгового центра. А когда ты вышел из игры, вместо власти и полного беспорядка вокруг тебя остаются только твое влияние и экспертиза. И тебе надо решить, как ты ими распорядишься».

Джордж Буш-младший: «Так, я проснулся в Кроуфорде и ждал, что кто-нибудь принесет мне кофе. Лора мне кофе не принесла. Меня тогда поразило, что на мне нет никакой ответственности. Когда ты президент, ты привыкаешь: сначала тебе тяжело, потом это становится неотъемлемой частью твоей жизни. А тут я проснулся и ничего. Для меня это самое поразительное».

Барак Обама: «Знаете, жизнь, вообще-то, прекрасна. Когда ты президент, каждое утро ты читаешь новости, и каждая история — это твоя проблема. Во всех материалах все пишут, что тебе надо с этим сделать. Теперь меньше стресса. Я гораздо больше времени провожу с Мишель. У меня есть время на книги, я больше сплю. Мишель говорит, я стал милее и сексуальнее».