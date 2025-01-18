Возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара в центре Уфы

По факту пожара, произошедшего сегодня ночью в здании магазина «Светофор» по ул. 50 лет Октября в Уфе возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). По делу назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Ликвидация последствий пожара продолжается, на месте происшествия идет разборка конструкций.

Как сообщал «Ъ-Уфа», площадь пожара составила 900 кв. м, обрушилась кровля здания. При инциденте никто не пострадал.

Наталья Балыкова