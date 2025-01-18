МЧС Татарстана предупреждает о сильной гололедице на дорогах и тумане

Ночью и утром 19 января на территории республики ожидается туман, гололед и сильная гололедица на дорогах. Об этом сообщает МЧС по Республике Татарстан.

В ведомстве отмечают, что во время гололеда нужно передвигаться осторожно, смотря под ноги, и переходить дорогу только там, где есть пешеходный переход.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, сегодня, 18 января, ожидается потепление до —5 °С и мокрый снег.

Потепление до +1 градуса на этих выходных предсказывал в четверг профессор-климатолог Юрий Переведенцев.

Артём Дергунов