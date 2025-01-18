Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В субботу в Татарстане ожидается потепление до -5 ° и мокрый снег

В субботу, 18 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой мокрый снег. Температура воздуха поднимется до -5 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

По республике днем воздух прогреется до 0...-5 градусов. Ожидается южный и юго-западный ветер 3–8 м/с с порывами до 11 м/с. Утром местами возможен туман и слабый гололед.

В Казани синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит 0...-2 градуса, ветер южный и юго-западный 3–8 м/с с порывами до 11 м/с. Утром возможен туман, на дорогах гололедица.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...