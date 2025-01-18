В субботу в Татарстане ожидается потепление до -5 ° и мокрый снег

В субботу, 18 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой мокрый снег. Температура воздуха поднимется до -5 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

По республике днем воздух прогреется до 0...-5 градусов. Ожидается южный и юго-западный ветер 3–8 м/с с порывами до 11 м/с. Утром местами возможен туман и слабый гололед.

В Казани синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит 0...-2 градуса, ветер южный и юго-западный 3–8 м/с с порывами до 11 м/с. Утром возможен туман, на дорогах гололедица.

Анар Зейналов