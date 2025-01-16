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К выходным в Татарстане потеплеет до плюс одного градуса

После небольшого похолодания в республике под влиянием циклона из Северной Атлантики вновь начнется оттепель, рассказал в беседе с «Ъ Волга-Урал» профессор-климатолог Юрий Переведенцев. 18–19 января температура воздуха может подняться до +1 °С. В эти дни ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега.

В Татарстане потеплеет до +1 градуса к выходным

В Татарстане потеплеет до +1 градуса к выходным

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Татарстане потеплеет до +1 градуса к выходным

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Характер погоды под влиянием североатлантических циклонов крайне неустойчивый, поэтому оттепели продолжат сменяться похолоданиями, считает эксперт.

Для российской зимы температура на 10 градусов выше климатической нормы в январе, безусловно, является аномально теплой, напомнил Юрий Переведенцев.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температура воздуха 16–17 января ожидается в пределах —8...—11 °C днем. Ночью может похолодать до —13...—17 °C. Местами ожидается метель и гололедица.

Дарья Сайфиева

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