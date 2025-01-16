К выходным в Татарстане потеплеет до плюс одного градуса
После небольшого похолодания в республике под влиянием циклона из Северной Атлантики вновь начнется оттепель, рассказал в беседе с «Ъ Волга-Урал» профессор-климатолог Юрий Переведенцев. 18–19 января температура воздуха может подняться до +1 °С. В эти дни ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега.
В Татарстане потеплеет до +1 градуса к выходным
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Характер погоды под влиянием североатлантических циклонов крайне неустойчивый, поэтому оттепели продолжат сменяться похолоданиями, считает эксперт.
Для российской зимы температура на 10 градусов выше климатической нормы в январе, безусловно, является аномально теплой, напомнил Юрий Переведенцев.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температура воздуха 16–17 января ожидается в пределах —8...—11 °C днем. Ночью может похолодать до —13...—17 °C. Местами ожидается метель и гололедица.