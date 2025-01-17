Молочные продукты на Дону могут подорожать к весне в 1,5 раза

Розничные цены на молочные продукты в Ростовской области могут вырасти в 1,5 раза к весне 2025 года. Такими прогнозами поделились производители с изданием «РБК Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В частности, килограмм сливочного масла может подорожать до 1500 руб., литр молока — до 100 руб., а сметана вырастет в цене до 500 руб./кг. Такой прогноз на ближайшие два-три месяца дал топ-менеджер ОАО «Сальское молоко». По его словам, это связано с удорожанием упаковки и логистики. Закупать сырье приходится в соседних регионах — Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском краях, — поскольку на Дону поголовье скота сокращается.

Виной тому лейкоз и отсутствие дотаций. По оценке представителя «Сальского молока», закупочная стоимость сырого молока за месяц увеличилась почти на 10 руб.: с 50 руб./л. почти до 60 руб./л. В СППК «Молоко Дона» рассказали изданию, что отпускают молоко по цене 70 руб./л., сметану — 900 руб./кг (с начала января цены выросли на 5-7%). Сверх этой стоимости ритейлер добавляет наценку. Таким образом, по данным Ростовстата, сливочное масло на полках магазинов выросло в цене до 1057 руб./кг, молоко — до 87 руб./л., сметана — до 347 руб./кг. Рост к середине декабря составил порядка 2,5%.

Дмитрий Ковалевский