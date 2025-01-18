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Сегодня на пороховом заводе в Казани произведут 44 выстрела

На пороховом заводе в Казани проходят испытания. Всего планируется произвести 44 выстрелов. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов.

Сегодня на пороховом заводе в Казани произведут 44 выстрела

Сегодня на пороховом заводе в Казани произведут 44 выстрела

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сегодня на пороховом заводе в Казани произведут 44 выстрела

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Испытания продлятся с 08:00 до 16:00.

15 января на полигоне завода было произведено 63 выстрела.

14 января испытания были приостановлены после атаки беспилотного летательного аппарата. Рано утром под Казанью в результате удара БПЛА загорелась газовая цистерна. В течение дня испытания на пороховом заводе возобновились.

Ранее в администрации уточнили, что испытания на заводе проводятся почти ежедневно.

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