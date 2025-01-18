Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю в третьем круге Australian Open. Игра продлилась 1 час 46 минут и закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки. В четвертом круге она встретится с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и итальянкой Жасмин Паолини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

27-летняя Кудерметова занимает 75-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На счету теннисистки два титула под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема был выход в четвертьфинал Roland Garros в 2022 году.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, он проводится в Мельбурне на покрытии «хард». Соревнования у женщин продлятся до 25 января. Призовой фонд турнира превышает $59,7 млн.

В четвертый круг Australian Open ранее также прошли россиянки Дарья Касаткина, Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова.

Подробности — в материале «Ъ» «Парное движение в одиночке».