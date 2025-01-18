Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) разработали установку для получения и прессования газовых гидратов. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученые КФУ создали первую в России установку для транспортировки нефтяного газа

Фото: пресс-служба КФУ Ученые КФУ создали первую в России установку для транспортировки нефтяного газа

Фото: пресс-служба КФУ

Установка, созданная совместно с учеными из Института неорганической химии СО РАН и РГУ нефти и газа имени Губкина, позволяет превращать природный и попутный нефтяной газ в твердые пеллеты. Это решает проблему хранения и транспортировки газа, который раньше получали только в виде нестабильного порошка.

«К созданию этой установки мы шли три года. Мы анализировали мировой опыт, экспериментировали с различными методами ускорения получения гидрата и пришли к решению, которое реализовали на практике. Благодаря этому оборудованию нам удалось значительно ускорить процесс получения гидрата в статических условиях», — рассказал ведущий научный сотрудник КФУ Матвей Семенов.

Устройство объединяет два процесса: образование гидратов и их прессование в пеллеты. По словам руководителя проекта Михаила Варфоломеева, технология основана на явлении самоконсервации, что позволяет хранить гидрат при более мягких условиях.

Сейчас ученые продолжают исследования для внедрения технологии в промышленных масштабах.

В октябре 2024 г. ученые КФУ разработали катализатор для производства синтетических каучуков. Предполагается, что разработка поможет России отказаться от импортных решений.

Ранее стало известно, что на реализацию программы научно-технологического развития Татарстана с 2024 по 2027 г. направят 7 млрд руб.

Анар Зейналов