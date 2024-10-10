В Казани разработали катализатор для производства каучуков

В Казани создан новый катализатор, который позволит России полностью отказаться от импортных решений в производстве ключевых компонентов для синтетических каучуков. Это стало возможным благодаря совместной работе СИБУРа и Казанского федерального университета, о чем сообщает пресс-служба компании.

Сотрудничество с партнерами, включая Казанский федеральный университет, обеспечило технологическую независимость в производстве изобутилена — важного сырья для синтетических каучуков. Ученые КФУ разработали катализатор скелетной изомеризации бутиленов, который успешно прошел испытания на «Нижнекамскнефтехиме» и уже внедрен в производство изопреновых каучуков.

Катализаторы играют ключевую роль в химическом производстве, влияя на качество и эффективность готовой продукции. В пресс-службе отмечают, что компания стремится к полной замене импортных катализаторов на собственные разработки к 2027–2029 годам, что стало возможным благодаря сотрудничеству с российскими научными учреждениями.

Кроме того, была успешно внедрена отечественная разработка катализатора дегидрирования бутана, который используется для производства дивинила — еще одного важного компонента для каучуков и пластика. Ранее этот катализатор закупался за границей, но теперь, благодаря совместной работе с НПК «Синтез», он производится в России, обеспечивая полную независимость в производстве.

Сегодня стало известно, что в Нижнекамске в 2025 году запустят производство гексена.

Анар Зейналов