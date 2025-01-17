В Татарстане направят 7 млрд рублей на программу научно-технологического развития

Для реализации программы научно-технологического развития республики с 2024 по 2027 год потратят свыше 7 млрд руб. Об этом на итоговой коллегии Минтранса Татарстана сообщил глава татарстанской Академии наук Рифкат Минниханов.

Более 6,3 млрд руб. из них выделили из бюджета Татарстана, следует из его доклада.

«В нашей республике 2024 год был объявлен годом научно-технологического развития и также была принята программа научно-технологического развития Татарстана», — отметил Рифкат Минниханов.

В Татарстане в прошлом году в 72 школах открыли научно-технологические центры «Точка роста» для углубленного обучения детей точным наукам.

Дарья Сайфиева