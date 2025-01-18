На месте взрыва газа в Нижегородской области ликвидировали открытое горение

МЧС России сообщило, что пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области. Площадь пожара составила 450 кв. м.

Начальник управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков уточнил, что сообщение о взрыве газа в жилом доме поступило на горячую линию в 20:15. «Пожарно-спасательные подразделения обнаружили обрушение части здания на втором этаже, а также возникновение пожара на площади 450 кв. м. по кровле»,— сказал он. Запись опубликована в Telegram-канале ведомства.

Взрыв газа произошел в двухэтажном многоквартирном доме в городе Богородск. По данным МЧС, погиб один человек. Минздрав Нижегородской области сообщал об одном пострадавшем. Эвакуированы 16 человек. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ).