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Наставник «Локомотива» прокомментировал победу над «Сибирью»

Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин в ходе пресс-конференции подвел итоги матча с новосибирской командой. Напомним, что ярославский клуб одержал победу со счетом 3:2 в серии буллитов.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

«Я думаю, хорошая игра получилась. Достаточно много моментов было и у нас, и у "Сибири", вратари здорово играли. Все получили удовольствие»,— прокомментировал господин Никитин.

В матче с ХК «Сибирь» не играл ярославский нападающий Александр Радулов. Прошлый его матч завершился штрафом. Как пояснил главный тренер, Радулову дали «немножко остыть, чтобы поднабраться эмоций».

19 января «Локомотив» сыграет в Астане с ХК «Барыс». Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 37 матчах и проиграли в 10. На счету команды 76 очков.

Алла Чижова

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