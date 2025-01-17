Наставник «Локомотива» прокомментировал победу над «Сибирью»

Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин в ходе пресс-конференции подвел итоги матча с новосибирской командой. Напомним, что ярославский клуб одержал победу со счетом 3:2 в серии буллитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Я думаю, хорошая игра получилась. Достаточно много моментов было и у нас, и у "Сибири", вратари здорово играли. Все получили удовольствие»,— прокомментировал господин Никитин.

В матче с ХК «Сибирь» не играл ярославский нападающий Александр Радулов. Прошлый его матч завершился штрафом. Как пояснил главный тренер, Радулову дали «немножко остыть, чтобы поднабраться эмоций».

19 января «Локомотив» сыграет в Астане с ХК «Барыс». Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 37 матчах и проиграли в 10. На счету команды 76 очков.

Алла Чижова