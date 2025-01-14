На Радулова наложили денежный штраф после матча со СКА

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ наложил денежный штраф на нападающего ярославского «Локомотива» Александра Радулова после встречи с питерским СКА. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Радулов

Фото: ХК «Локомотив» Александр Радулов

Фото: ХК «Локомотив»

На Радулова наложен штраф по п.1.31. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Хоккеист, который в отношении судьи или кого-либо: плюется или намерено пачкает кровью»). Денежный штраф за это нарушение — от 300 до 500 тыс. руб. Оснований для изменения решения о наложении штрафа СДК не нашел.

Кроме того, денежному штрафу после игры со СКА подвергся и сам клуб. «Локомотив» оштрафовали за оскорбительные кричалки со стороны болельщиков в адрес питерской команды.

Алла Чижова