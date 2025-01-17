«Локомотив» одержал первую выездную победу в 2025 году

В Новосибирске ярославский «Локомотив» обыграл ХК «Сибирь» со счетом 3:2. Гости одержали победу в серии буллитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Основное время матча завершилось счетом 2:2. В составе «Локомотива» отличились Никита Кирьянов и Артур Каюмов, среди игроков «Сибири» — Тейлор Бек и Владимир Бутузов. Решающий буллит забросил нападающий ярославцев Байрон Фрэз.

Это был первый выездной матч «Локомотива» в 2025 году, в домашней серии ярославцы выиграли во всех четырех состоявшихся играх. 17 января «Локомотив» сыграет в Астане с ХК «Барыс».

Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 37 матчах и проиграли в 10. На счету команды 76 очков.

Алла Чижова