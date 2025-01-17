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Коммерсантъ FM
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Хуситы вновь нанесли удар по авианосцу США

Боевики йеменского движения хуситов («Ансар Аллах») снова атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman, сообщает пресс-служба военного крыла движения. Это седьмая атака мятежников на авианосец с тех пор, как он был дислоцирован в Красном море.

Фото: Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Maxwell Higgins / Handout. / Reuters

Фото: Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Maxwell Higgins / Handout. / Reuters

Атака была проведена с использованием БПЛА, по сообщению пресс-службы нападение было успешным. Одновременно с этим хуситы нанесли серию ракетных ударов по израильским объектам в Эйлате, Ашкелоне и в районе Тель-Авива.

«Ансар Аллах» неоднократно заявляло об ударах по авианосцам США. Последняя атака на USS Harry S. Truman была осуществлена 12 января.

Осенью 2023 года, после обострения конфликта в секторе Газа, движение «Ансар Аллах» стало обстреливать территорию Израиля и связанные с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. В ответ на действия хуситов вооруженные силы США и Великобритании стали регулярно наносить удары по военной инфраструктуре повстанцев на территории Йемена.

О развитии конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Большая ближневосточная волна».

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