В федерации легкой атлетики отреагировали на задержание тренера из Волгодонска

Президент федерации легкой атлетики Ростовской области Александра Бутвина прокомментировала телеканалу «Матч ТВ» информацию о задержании заслуженного тренера РФ из Волгодонска Владимира Дротика. Он подозревается в совращении подопечных девочек-подросток.

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«У меня никакой информации по поводу задержания Владимира Дротика, узнала от вас об этом. Надеюсь, что это какаято ошибка», — сказала Александра Бутвина.

Президент федерации не пыталась связаться с тренером. По ее словам, Владимир Дротик в настоящее время может лежать в больнице. Кроме того, она сообщила, что за годы работы никогда не слышала о его домогательствах к несовершеннолетним.

«Сложно чтото комментировать, когда нет стопроцентной информации <...> люди разные бывают, родители в том числе, могли увидеть то, что не является правдой», — подчеркнула Бутвина.

Как сообщал «Ъ-Ростов», по данным СУ СК России по региону, тренер приглашал несовершеннолетних воспитанниц в свою квартиру под предлогом выполнения массажа. Там, как утверждается, он совершал над ними развратные действия. Следователи установили трех пострадавших.

В отношении Владимира Дротика было возбуждено уголовное дело по статьям о половом сношение и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 134 УК РФ) и развратных действиях, совершенных в отношении двух или более лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ).