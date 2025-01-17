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Власти рассказали, на каком этапе реконструкция «Авроры» в Краснодаре

Специалисты выполняют усиление строительных конструкций и фундамента здания кинотеатра «Аврора» буроинъекционными сваями. Об этом сообщает портал «93.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Краснодара.

Фото: Алла Острицова

Фото: Алла Острицова

На объекте продолжают проводить «противоаварийные мероприятия». Поврежденные и разрушенные участки отделки, облицовок и временных конструкций уже зачистили, уточнили власти.

В 2019 году мэрия Краснодара подписала инвестиционное соглашение на реконструкцию кинотеатра «Аврора» с фирмой краснодарского предпринимателя Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой». Первый проект планировали реализовать до 2025 года, но его пришлось изменить из-за введенных санкций после начала спецоперации. Тогда Сергей Галицкий принял решение восстановить здание кинотеатра в прежнем виде, соглашение с мэрией продлили до 2028 года.

Весной 2024 года для реставрации здания рабочие перенесли памятник «Аврора». Также на территории начали вырубать деревья, взамен которых обещают посадить в 2,5 раза больше растений.

Татьяна Ручкина

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