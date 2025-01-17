ВСУ попытались атаковать Белгородскую область шестью ракетами ATACMS

Накануне ВСУ попытались атаковать некие объекты в Белгородской области шестью дальнобойными ракетами ATACMS американского производства. В ходе воздушного боя все они были сбиты. Жертв и разрушений нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что предпримут меры по нанесению ответного удара.

За неделю средства ПВО по всей России уничтожили 12 ракет ATACMS, 747 беспилотников самолетного типа, 48 реактивных снарядов системы залпового огня Himars производства США, восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, семь французских управляемых авиационных бомб Hammer.

В начале января Белгородскую область впервые атаковали ракетами ATACMS. Все они сбиты боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ».

Подробнее об обстрелах макрорегиона на новогодних праздниках — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова