Минобороны: ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами ATACMS

Накануне со стороны Украины была предпринята попытка нанести удар по Белгородской области дальнобойными ракетами ATACMS американского производства. Все они сбиты боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве не уточнили, последовали ли за попыткой удара последствия. Однако добавили, что «будут приняты ответные меры».

О первом применении ВСУ ракет западного производства за пределами присоединенных регионов и Крыма Минобороны сообщило 19 ноября. Тогда шесть ракет ATACMS атаковали Брянскую область. 23–25 ноября с помощью них же со стороны Украины ударили по Курской области. В результате пострадали несколько российских военнослужащих, были зафиксированы повреждения на объектах инфраструктуры и военной технике.

В середине декабря в оборонном ведомстве показали российские регионы, находящиеся в зоне досягаемости западных дальнобойных ракет, в том числе ATACMS. Среди них оказались пять регионов Черноземья, за исключением Липецкой области.

Алина Морозова