Подрядчик снизил цену благоустройства гостевого маршрута в Челябинске на 21%

Администрация Советского района Челябинска заключила контракт на благоустройство гостевого маршрута по улице Свободы, рядом с железнодорожным вокзалом, с ООО «Уралдорстрой». Подрядчик снизил стоимость работ на 21% — с 42,5 млн руб. до 33,5 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит проводить работы на улице Свободы от улицы Евтеева до перекрестка с улицей Российской по нечетной стороне и до улицы Свободы, 102 по четной стороне. Приступить к исполнению контракта нужно с начала апреля 2025 года. Предполагается демонтаж имеющихся элементов благоустройства, в том числе тротуара, лестницы, деревьев, кустарников, и установка новых. На участке должны быть велопарковка, 19 скамеек из металла и бруса, 17 урн для мусора, пять широких качелей и семь декоративных камней. В части озеленения — яблоня Недзвецкого (морозостойка, неприхотлива, устойчива к вредителям и болезням — прим. ред.), восемь казацких можжевельников, 144 красных петуний. Закончить демонтаж необходимо до конца мая, а все работы — до августа.

Для окончательного благоустройства маршрута администрация также объявила конкурс на монтаж и восстановление сетей освещения за 10,9 млн руб. На данный момент определен победитель торгов, снизивший стоимость работ до 8,4 млн руб., однако сведений о заключенном контракте нет.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2023 года руководителей «Уралдорстроя», в том числе генерального директора Нвера Колозяна, задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По данным правоохранительных органов, на систематической основе глава компании передавал взятки должностным лицам контрольно-надзорных учреждений за общее покровительство, беспрепятственную приемку фактически невыполненных и некачественно выполненных работ по ремонту и содержанию дорог в рамках госконтрактов. Гендиректор компании передал специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ «Челябинскавтодора» взятку в виде 600 т асфальта стоимостью 2,9 млн руб. В деле замешаны несколько человек, в том числе директор по общим вопросам и сын господина Колозяна Гарник Колозян, которого в ноябре прошлого года приговорили к году и пяти месяцам колонии общего режима и штрафу 600 тыс. руб. за дачу взятки.

Виталина Ярховска