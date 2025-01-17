В минтрансе обсудили строительство обхода Адлера

В федеральном минтрансе состоялось первое заседание экспертного совета при научно-техническом совете ведомства. Ключевой темой обсуждения стало строительство обхода Адлера, передает пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

В ходе заседания присутствующие рассмотрели основные технико-экономические решения стройки, которые прокомментировали эксперты. Как отметил министр транспорта Роман Старовойт, несмотря на небольшую протяженность – менее 10 км – проект является технически сложным и капиталоемким. В связи с этим, по словам министра, нужно рассмотреть технические решения с участием авторитетных представителей транспортной отрасли.

В ведомстве напомнили, что, как ожидается, дорога выведет транзитные потоки, которые идут между Сочи и Красной поляной, с улиц Адлера и федеральной территории Сириус. На строительство уйдет 3,5 года. Готовить проект начали 2023 году. Вскоре начнется строительство автодорожного тоннеля длиной почти шесть км.

Несколькими днями ранее Главгосэкспертиза одобрила еще один этап строительства обхода Адлера. На четвертом этапе строительства, который пройдет в микрорайоне Кудепста, специалисты запланировали значительные работы.

Вячеслав Рыжков