Сочи обновит 26 километров инженерных сетей в 2025 году

Администрация Сочи запланировала масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2025 году. Протяженность обновляемых инженерных сетей увеличится вдвое и составит почти 26 км, рассказал в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По итогам минувшего года количество обращений на горячую линию по вопросам теплоснабжения сократилось на 20% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Предприятие «Сочитеплоэнерго» подготовило к зиме более 100 котельных и насосных станций, часть из которых прошла техническое перевооружение.

«Водоканал» реализовал комплекс мер по сокращению потерь в сетях, построил и модернизировал резервуары для чистой воды в Адлерском и Лазаревском районах. Для обслуживания ливневой канализации «Водосток» приобрел специализированную технику.

В городе начал работу мусоросортировочный комплекс мощностью 240 тыс. тонн в год. Его запуск позволил уменьшить объем отходов, поступающих на полигон. В 2025 году стартует нацпроект «Экологическое благополучие», одним из направлений которого станет формирование экономики замкнутого цикла, включая сортировку твердых коммунальных отходов, отметил мэр курорта. «Работа сочинского комплекса уже сейчас позволила сократить объемы, которые вывозятся на полигон, и значительно укрепила экологическую безопасность курорта»,— добавил господин Прошунин.

Вячеслав Рыжков