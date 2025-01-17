Валентин Демидов переизбран на посту мэра Белгорода

Депутаты городского совета Белгорода переизбрали Валентина Демидова на посту главы администрации города. Как сообщили в мэрии, за него проголосовали 33 из 37 присутствовавших на заседании парламентариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Демидов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Валентин Демидов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Вместе с господином Демидовым на пост претендовали директор ООО «Нефтехим-Комплект» и координатор местного отделения ЛДПР Максим Малютин и депутат от КПРФ земского поселкового собрания поселка Разумное Белгородского района Сергей Веселов. За господина Малютина проголосовал один депутат, а за господина Веселова ни одного. Три бюллетеня по итогам тайного голосования признали недействительными.

Перед голосованием претенденты представили депутатам программы социально-экономического развития Белгорода. В своем выступлении господин Демидов анонсировал поддержку местных предпринимателей, развитие городской среды и проведение международного симпозиума скульпторов «Белый город». Особое внимание градоначальник планирует уделить поддержке семей участников специальной военной операции.

Господин Демидов возглавляет мэрию Белгорода с осени 2022 года. В январе 2023-го депутаты избрали его градоначальником, заключив с ним контракт на два года. Последним местом его работы до приезда в Белгород был пост главы администрации Симферополя. Он покинул его досрочно, не проработав и года. Предыдущий градоначальник Белгорода Антон Иванов также ушел спустя лишь год работы. Сейчас его судят по обвинению во взятках и злоупотреблениях полномочиями (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Сергей Толмачев, Воронеж