Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Валентин Демидов переизбран на посту мэра Белгорода

Депутаты городского совета Белгорода переизбрали Валентина Демидова на посту главы администрации города. Как сообщили в мэрии, за него проголосовали 33 из 37 присутствовавших на заседании парламентариев.

Валентин Демидов

Валентин Демидов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Валентин Демидов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Вместе с господином Демидовым на пост претендовали директор ООО «Нефтехим-Комплект» и координатор местного отделения ЛДПР Максим Малютин и депутат от КПРФ земского поселкового собрания поселка Разумное Белгородского района Сергей Веселов. За господина Малютина проголосовал один депутат, а за господина Веселова ни одного. Три бюллетеня по итогам тайного голосования признали недействительными.

Перед голосованием претенденты представили депутатам программы социально-экономического развития Белгорода. В своем выступлении господин Демидов анонсировал поддержку местных предпринимателей, развитие городской среды и проведение международного симпозиума скульпторов «Белый город». Особое внимание градоначальник планирует уделить поддержке семей участников специальной военной операции.

Господин Демидов возглавляет мэрию Белгорода с осени 2022 года. В январе 2023-го депутаты избрали его градоначальником, заключив с ним контракт на два года. Последним местом его работы до приезда в Белгород был пост главы администрации Симферополя. Он покинул его досрочно, не проработав и года. Предыдущий градоначальник Белгорода Антон Иванов также ушел спустя лишь год работы. Сейчас его судят по обвинению во взятках и злоупотреблениях полномочиями (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...