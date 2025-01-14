Крещенские купания пройдут на пляже «Богатырь» в Сириусе

Федеральная территория Сириус в третий раз организует крещенские купания для верующих. Торжественные мероприятия начнутся 18 января в 23:00 на пляже «Богатырь» с молебна и освящения воды, передает пресс-служба Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Погружения в море будут доступны с полуночи до 2:00 19 января, а также с 7:00 до 17:00. Организаторы установят деревянный настил для безопасного входа в воду, световую башню для освещения в ночное время, раздевалки и обогреваемую палатку с бесплатным горячим чаем. На месте будут дежурить спасатели и медицинские работники.

Пляж находится между образовательным центром «Сириус» и Музыкальным садом. Для автомобилистов предусмотрена бесплатная парковка возле стадиона «Фишт».

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января в память о крещении Иисуса Христа пророком Иоанном в реке Иордан. В России сложилась традиция купания в природных водоемах, однако церковь подчеркивает, что главное в празднике — участие в богослужении и молитва, а не обряд погружения в воду.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи определили пять мест для организованных ночных купаний. Глава города поручил установить на всех организованных местах купания световые башни и точки обогрева.

Вячеслав Рыжков