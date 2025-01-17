«На работу интернета могут влиять эксперименты с блокировками сайтов»

На этой неделе Роскомнадзор дважды сообщал о сбоях в работе интернета. Так, 14 января ведомство назвало это «кратковременным нарушением связности», а 15-го сообщило о замедлении интернета у 3,8 млн россиян в 21 регионе, объяснив это повреждением магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане. Кабель восстановили на следующий день. Ситуацию «Ъ-Кубань» пояснил краснодарский ИТ-предприниматель, основатель компании «Виртуальный офис» Андрей Шиневский.

Андрей Шиневский

Фото: предоставлено автором

«На мой взгляд, повреждение одной магистральной линии связи на работе рунета не скажется глобально. Система устроена так, что 4 млн пользователей не завязаны на одной линии. Не бывает так, что в случае ее обрыва у всех все перестает работать. Все данные резервируются и дублируются. Более того, проблемы на одной линии не могли привести и к сбоям, с которыми недавно столкнулись пользователи в Краснодарском крае.

На мой взгляд, до нас донесли не всю информацию о случившемся сбое. Возможно, проводились определенные работы, связанные, например, с блокировками, и случайно был запущен более глобальный процесс.

У пользователей — частных лиц в любом случае есть современные мобильные средства связи, которые можно использовать в качестве модема. Это стандартная функция для любого современного смартфона. К нему можно подключить компьютер, если перестал работать проводной интернет.

При серьезном глобальном сбое такой способ вряд ли сработает. Но маловероятно, что по тем или иным причинам рунет перестанет работать совсем. Как я уже сказал, современные способы организации сетей дублируются и резервируются, в них уже заложены различные сценарии обрыва линий, отрабатываются сценарии поломок.

Другой вопрос, что на работу рунета могут влиять различные эксперименты с блокировками конкретных сайтов или отдельных IP-адресов, как это сейчас происходит с запрещенными социальными сетями. Но здесь играет роль человеческий фактор. Условно говоря, кто-то нажал не ту кнопку и вместе с запрещенной соцсетью заблокировал и другой сайт. Однако это не аппаратная ошибка, а ошибка на уровне управления».