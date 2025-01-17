Оксана Соловьева снова возглавила арбитражный суд Тамбовской области

Указом президента России Владимира Путина от 16 января Оксана Соловьева повторно назначена председателем арбитражного суда Тамбовской области сроком на шесть лет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ. Впервые госпожа Соловьева заняла эту должность в конце 2018 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран председатель арбитражного суда Тамбовской области Оксана Соловьева

Фото: Тамбовская областная Дума председатель арбитражного суда Тамбовской области Оксана Соловьева

Фото: Тамбовская областная Дума

По данным портала Право.ru, Оксане Соловьевой 46 лет. Она родилась в селе Покрово-Пригородное Тамбовского округа Тамбовской области. В 2000 году с отличием окончила юридический факультет Тамбовского государственного технического университета. Является кандидатом юридических наук. В 2009 году стала судьей арбитражной суда Тамбовской области, а в июле 2013-го — его зампредом.

В середине декабря Владимир Путин назначил 13 судей в Черноземье. Кадровые изменения затронули Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Курскую области.

Анастасия Колпачева