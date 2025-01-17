В Севастополе остановили работу волонтеров по уборке мазута

В Севастополе приостановили работу волонтеров по уборке фракций мазута из-за плохих погодных условий, сообщил губернатор Михаил Развожаев. «В связи с ухудшением погодных условий работа волонтеров приостановлена. Ликвидацией последствий занимается только спасательная служба Севастополя»,— написал Развожаев в своем Telegram-канале. Он также отметил, что в районе «Серебряного бриза» в Каче очистка береговой линии полностью завершена. За все время работы в Севастополе вывезли 171,06 тонны загрязненного мазутом грунта.

На реабилитации в местной ветклинике находятся 13 птиц. Разлив мазута в Керченском проливе произошел после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. Спустя три недели из кормовой базы «Волгонефти-239 зафиксировали новый выброс нефтепродуктов, площадью 2,8 тыс. кв. м. Президент России Владимир Путин назвал эту ситуацию одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми страна сталкивалась в последние годы.

Александр Дремлюгин, Симферополь