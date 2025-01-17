В Первомайском районе Ростова планируют отремонтировать восемь дорог в 2025 году

В текущем году в Первомайском районе планируется провести ремонт восьми дорог. Об этом сообщает портал Donnews со ссылкой на замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрия Симкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ремонт дорог планируется на ул. Троллейбусная, Днепропетровская, Миронова, Пановой, пр. Сельмаш, Киргизская и Грисенко. Сейчас список дорог находится на согласовании в минтранспорта региона.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Белоруссия готова поставить Ростовской области струнный транспорт для связи центра донской столицы с левым берегом Дона.

Ева Китаева