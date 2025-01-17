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В Первомайском районе Ростова планируют отремонтировать восемь дорог в 2025 году

В текущем году в Первомайском районе планируется провести ремонт восьми дорог. Об этом сообщает портал Donnews со ссылкой на замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрия Симкова.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ремонт дорог планируется на ул. Троллейбусная, Днепропетровская, Миронова, Пановой, пр. Сельмаш, Киргизская и Грисенко. Сейчас список дорог находится на согласовании в минтранспорта региона.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Белоруссия готова поставить Ростовской области струнный транспорт для связи центра донской столицы с левым берегом Дона.

Ева Китаева

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