В Первомайском районе Ростова планируют отремонтировать восемь дорог в 2025 году
В текущем году в Первомайском районе планируется провести ремонт восьми дорог. Об этом сообщает портал Donnews со ссылкой на замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрия Симкова.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ремонт дорог планируется на ул. Троллейбусная, Днепропетровская, Миронова, Пановой, пр. Сельмаш, Киргизская и Грисенко. Сейчас список дорог находится на согласовании в минтранспорта региона.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Белоруссия готова поставить Ростовской области струнный транспорт для связи центра донской столицы с левым берегом Дона.