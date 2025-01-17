«Поражение Даниила Медведева вполне можно назвать сенсацией»

Пятая ракетка мира Даниил Медведев покидает турнир Большого шлема Australian Open. Во втором круге лучший теннисист России уступил 19-летнему американцу Лёрнеру Тьену из второй сотни рейтинга. Матч продолжался почти пять часов и стал не только сенсационным по результату, но еще и скандальным. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Reuters Фото: Jaimi Joy / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Reuters Фото: Jaimi Joy / Reuters

Лёрнер Тьен, американец вьетнамского происхождения, был явным аутсайдером в матче с российской звездой тенниса. Все-таки 121-я строчка рейтинга представителя США, несмотря на весь его талант, говорит о многом. Но в начале партии у Медведева игра, мягко говоря, не пошла. Уже в первом сете он разнервничался и на едкое замечание одного из болельщиков на трибунах ответил крайне неприлично. Теннисные арбитры давно привыкли к выходкам спортсмена. Он и раньше позволял себе лишнее, да и в Австралии в матче первого круга сломал ракетку и телекамеру, которая была закреплена на сетке. Так что после непристойного высказывания в адрес болельщика во втором круге Медведева могут оштрафовать по совокупности нарушений на $100 тыс.

Даже понимая, какие суммы могут стоять на кону, в экстремальных ситуациях далеко не все теннисисты могут с собой справиться, заметил заслуженный тренер России Борис Собкин: «Идет огромная психологическая нагрузка, я уж не говорю про физическую и все остальное. Все по-разному, так скажем, с этим справляются. Это очень непростой в этом плане вид спорта. Я понимаю, что все осуждают, понимаю, что это некрасиво. Игроки потом сами все это признают. Но, к сожалению, вид спорта очень тяжелый».

Но даже дав волю эмоциям, россиянин продолжил проигрывать гейм за геймом и, лишь уступая 0:2, смог выиграть третий сет на тай-брейке. Дальше матч из теннисного противостояния превратился в настоящий триллер. Порой россиянин совершал невозможное. Один из его выходов к сетке особенно впечатлил комментатора.

«Друзья, если бы Пит Сампрас сейчас сидел бы на трибуне, он бы стоя аплодировал тому, как Медведев слету умудрился сыграть спиной вперед».

И все же американец держался и несмотря на юный возраст смог справиться с напором именитого игрока. В итоге все решалось на тай-брейке пятого сета. На вопрос, кто победит, невозможно было ответить практически до последнего розыгрыша. Все завершилось на 49-й минуте пятого часа. Тьен выиграл тай-брейк со счетом 10:7. Медведев — не первый россиянин, который уступил здесь теннисисту из второй сотни. Ранее бразильцу Жоану Фонсеке проиграл Андрей Рублев.

Поражение Медведева вполне можно назвать сенсацией, ведь эксперты не считают Лёрнера Тьена будущей суперзвездой, рассказал теннисный обозреватель ИД “Ъ” Евгений Федяков: «Сказалось то, что спортсмен не лучшим образом, видимо, был готов. Наверное, все-таки сыграл фактор акклиматизации, потому что это был не лучший теннис в его исполнении, хотя временами играл он очень даже неплохо.

Кроме того, Даниил попал на очень упорного, цепкого игрока. Обычно в таких случаях соперники Медведева ломаются, а здесь нет, американец не уступил, выдержал и победил».

Добравшись до второго круга, Даниил Медведев заработал на Australian Open $125 тыс. Если организаторы оштрафуют россиянина за повреждение снаряжения и неспортивное поведение на корте, то этот визит на Зелёный континент он запомнит надолго, ведь пока самый крупный штраф Медведева за всю карьеру составлял $12 тыс. Теперь в мужском одиночном разряде здесь остался только один представитель России — Карен Хачанов. Он 18 января встречается с американцем Алексом Михельсеном. Но ни эксперты, ни букмекеры не считают Хачанова реальным претендентом на победу в турнире.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов