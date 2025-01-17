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В Ульяновске арестован организатор мошеннической схемы по автострахованию

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении организатора и участников ОПГ, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования, сообщило в пятницу ведомство.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщает СУ СКР, расследованием установлено, что житель города Ульяновска организовал незаконный бизнес и привлек к этой деятельности еще 10 человек. Члены ОПГ приобретали различные автомобили иностранного производства (среди них Honda Civic, Citroen C4, Mercedes-Benz), стоимость ремонта которых была максимально высокой. Затем они оформляли полисы ОСАГО и в безлюдных местах инсценировали ДТП. Документы о ложных ДТП направлялись в страховую компанию с целью выплат страховых возмещений. При этом, как пояснили «Ъ-Волга» в СУ СКР, неоднократно использовали для инсценировок одни и те же детали с битых машин. ОПГ реализовывала свои мошеннические схемы в период с 2022 года по 2024 год. Всего следствием установлены факты 26 эпизодов мошенничества с автострахованием. Общий ущерб, причиненный страховой компании, составил около 5 млн руб.

Организатор и 10 участников были задержаны одновременно в разных районах Ульяновска. Организатору предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере страхования организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст.159.5 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), он арестован. Остальным участникам ОПГ избраны меры пресечения не связанные с изоляцией от общества.

По данным источника «Ъ-Волга», организатором ОПГ является владелец компании «Континент-ВГ» (ООО, Ульяновск, ОКВЭД — покупка и продажа недвижимого имущества, строительство зданий) Владимир Шипот. По словам собеседника, организатор ОПГ признал свою вину и уже сотрудничает со следствием. Следствию он пояснял, что таким путем хотел получить дополнительный легкий доход.

Андрей Васильев, Ульяновск

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