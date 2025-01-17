Электросудно «Экоходъ» перевезло почти 7,7 тыс. пассажиров по маршруту Пермь — Закамск в прошлом году

Министерство транспорта Пермского края подвело итоги перевозки пассажиров различными видами транспорта в 2024 году. По данным министерства, в области речных перевозок популярным оказался маршрут Пермь — Сылва — Троица». Теплоход «Штиль» перевез 41,2 тыс. пассажиров. На маршруте Пермь — Березники теплоход «Карат» обслужил 9,1 тыс. пассажиров, а по маршруту Пермь — Старые Ляды теплоход «Салют» перевез 7,7 тыс. пассажиров. Новый маршрут Пермь — Закамск, который обслуживается электросудном «Экоходъ-2», в прошлом году привлек 7,7 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В авиаперевозках самым популярным рейсом остается Пермь — Москва. За год на нем обслужили 912,5 тыс. пассажиров. Рейсами в Санкт-Петербург воспользовались 277,6 тыс. пассажиров, а в Сочи в этом году слетали 303,7 тыс. человек.

На международных направлениях самым популярными оказались рейсы в Анталью, Шарм-эль-Шейх и Хургаду, которыми суммарно полетело более 145 тыс. пассажиров.

В прошлом году пермяки также активно пользовались железнодорожным транспортом: АО «Содружество» перевезло 206,4 тыс. пассажиров, а Пермская пригородная компания — 8,1 млн пассажиров.