В соцсетях появилась информация о том, что под видом полицейских в квартиры могут приходить мошенники, которые просят татарстанцев показать паспорт, сфотографироваться или сдать биометрию для предстоящей переписи населения. Об этом сообщили в МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МВД Татарстана предупредило о мошенниках, обходящих дома под предлогом переписи

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ МВД Татарстана предупредило о мошенниках, обходящих дома под предлогом переписи

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В случае если к вам в дом придут незнакомцы с подобными требованиями, рекомендуется немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы. Важно помнить, что в таких ситуациях необходимо действовать осторожно и не предоставлять личные данные неизвестным лицам», — отметили в ведомстве.

При себе аферисты могут иметь ноутбук, биометрическое устройство и список с именами жильцов.

Дарья Сайфиева