МВД Татарстана предупредило о мошенниках, обходящих дома под предлогом переписи
В соцсетях появилась информация о том, что под видом полицейских в квартиры могут приходить мошенники, которые просят татарстанцев показать паспорт, сфотографироваться или сдать биометрию для предстоящей переписи населения. Об этом сообщили в МВД Татарстана.
МВД Татарстана предупредило о мошенниках, обходящих дома под предлогом переписи
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«В случае если к вам в дом придут незнакомцы с подобными требованиями, рекомендуется немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы. Важно помнить, что в таких ситуациях необходимо действовать осторожно и не предоставлять личные данные неизвестным лицам», — отметили в ведомстве.
При себе аферисты могут иметь ноутбук, биометрическое устройство и список с именами жильцов.