В Ярославле на Крещение похолодает

В Ярославле в эти выходные температура воздуха опустится до -5°С, ожидаются осадки. Об этом сообщает Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

18 января днем в городе будет от -2….+3°С. Прогнозируются мокрый снег и дождь. В отдельных районах образуется гололед, возможно падение снега с крыш. Ночью похолодает до 0…-5°С и возможен снег или мокрый снег. Уже днем, в воскресенье, немного потеплеет, а осадков не ожидается.

Напомним, что из-за аномально теплой зимы в регионе решили не открывать часть иорданей, так как не сформировался устойчивый ледяной покров.

Алла Чижова