В Ярославле запретили крещенские купания на Волге и Которосли

В Ярославле разрешат купание на Крещение только на Петропавловских прудах и в пруду Толгского монастыря. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иордань

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Иордань

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как объяснил начальник ГУ МЧС России по Ярославской области Вадим Андямов, другие традиционные места будут закрыты. Ранее иордани устраивали на Которосли у музея-заповедника, на Волге — в Тверицах, Норском и у Толгского монастыря. В запрещенных местах будет дежурить полиция и представители административных комиссий, за нарушение запрета предусмотрен штраф 5 тыс. руб.

«Купели будут сделаны только там, где безопасно. Из-за аномально теплой зимы устойчивый ледяной покров не сформировался, его максимальная толщина на отдельных водных объектах 15-20 см»,— пояснил заместитель министра региональной безопасности Сергей Максимов.

Всего в регионе обустроят 32 места для купания, что на восемь меньше, чем в прошлом году. Искупаться можно будет с позднего вечера 18 января и до позднего вечера 19 января.

Алла Чижова